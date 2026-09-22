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Суд прекратил производство по иску Воскресенской к бьюти-блогеру Русских

Суд прекратил производство по иску Воскресенской к бьюти-блогеру Русских - 22.09.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску Воскресенской к бьюти-блогеру Русских

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску предпринимателя Марии Воскресенской к ее бывшей бизнес-партнерше, выдвигавшейся на выборы... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:08+0300

2026-09-22T15:08+0300

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску предпринимателя Марии Воскресенской к ее бывшей бизнес-партнерше, выдвигавшейся на выборы президента России в 2024 году бьюти-блогеру Раде Русских о защите деловой репутации и взыскании почти 5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответствующее решение было принято на заседании 21 сентября, до этого от истицы в суд поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения. Само соглашение пока не опубликовано. В этом иске, поданном в октябре 2025 года, Воскресенская требовала признать не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию свыше 30 высказываний в соцсетях Русских. В частности, о том, что Воскресенская украла у нее "все четыре бренда" натуральной косметики. Воскресенская просила обязать ответчицу опубликовать опровержения, а также взыскать с нее чуть более 3,9 миллиона рублей убытков и 1 миллион рублей компенсации вреда деловой репутации. Воскресенская и Русских ранее помирились в другом споре, который рассматривал арбитражный суд Москвы. В том деле Воскресенская просила исключить Русских из числа участников столичных ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист", занимающихся производством и реализацией косметики под собственными брендами. По условиям мирового соглашения Русских отказалась от своей доли в 50% в "Хайдоне", а Воскресенская - от такой же доли в "Гедонисте". Ранее представитель Воскресенской говорил в суде, что летом прошлого года Русских стала распространять недостоверную, по мнению истца, информацию как о компаниях, так и о Воскресенской, бывшей гендиректором обоих обществ. По мнению стороны истца, "распространение такой информации препятствует нормальной деятельности обществ и достижению ими своих уставных целей". Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику. Центральная избирательная комиссия РФ в 2024 году отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ, так как она представила в комиссию только 476 подписей в свою поддержку, а в порядке самовыдвижения кандидат должен представить не менее 300 тысяч подписей.

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