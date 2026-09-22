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Суд 26 ноября рассмотрит иск дочерней структуры "Еврохима" к Maire
Суд 26 ноября рассмотрит иск дочерней структуры "Еврохима" к Maire - 22.09.2026, ПРАЙМ
Суд 26 ноября рассмотрит иск дочерней структуры "Еврохима" к Maire
Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, о взыскании... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:33+0300
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бизнес
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, о взыскании около 179,9 миллиарда рублей с итальянской компании Maire, мирового лидера в инжиниринге для перерабатывающей промышленности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2" поступил в суд в марте. В нем заявлены требования о взыскании с Maire более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения, свыше 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, убытки в размере около 8,8 миллиарда рублей истец просит взыскать солидарно с Maire и ее подконтрольных компаний – итальянской Tecnimont и российской "МТ Руссия". Как пояснил истец во вторник, это убытки, связанные с замещающими сделками. Суд попросил представить подробный расчет этой части иска. Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный, по другому иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскали более 171 миллиарда рублей с Tecnimont и его дочернего ООО "МТ Руссия". В эту сумму вошло более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака предъявил соответствующие требования к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по договорам из-за международных санкций в 2022 году. В новом иске требования к Maire предъявлены как к гаранту Tecnimont и "МТ Руссия", пояснил представитель истца. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".
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бизнес, россия, москва, ленинградская область, андрей мельниченко, еврохим
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ленинградская область, Андрей Мельниченко, Еврохим
Суд 26 ноября рассмотрит иск дочерней структуры "Еврохима" к Maire
Суд 26 ноября вернется к иску структуры "Еврохима" к Maire на 179,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, о взыскании около 179,9 миллиарда рублей с итальянской компании Maire, мирового лидера в инжиниринге для перерабатывающей промышленности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2" поступил в суд в марте. В нем заявлены требования о взыскании с Maire более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения, свыше 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Кроме того, убытки в размере около 8,8 миллиарда рублей истец просит взыскать солидарно с Maire и ее подконтрольных компаний – итальянской Tecnimont и российской "МТ Руссия". Как пояснил истец во вторник, это убытки, связанные с замещающими сделками. Суд попросил представить подробный расчет этой части иска.
Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный, по другому иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскали более 171 миллиарда рублей с Tecnimont и его дочернего ООО "МТ Руссия". В эту сумму вошло более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
"Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака предъявил соответствующие требования к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по договорам из-за международных санкций в 2022 году.
В новом иске требования к Maire предъявлены как к гаранту Tecnimont и "МТ Руссия", пояснил представитель истца.
Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".