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"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР
"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР
"Окно возможностей" Евросоюза для кражи российских активов может закрыться, если на выборах в Европе победят не согласные с разжиганием войны, поэтому ЕС... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:26+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Окно возможностей" Евросоюза для кражи российских активов может закрыться, если на выборах в Европе победят не согласные с разжиганием войны, поэтому ЕС торопится, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В ЕС на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой структуры, куда можно было бы "спрятать" активы РФ, выведя их из Euroclear, сообщили в пресс-бюро (СВР) России. Лидеры ЕС кровно заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году, отмечается в заявлении. "В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе", - говорится в заявлении. В этом плане европейские "расхитители чужой собственности" особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских - в Испании, Греции, Польше, добавили в СВР.
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россия, европа, франция, испания, ес, euroclear
РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, Euroclear
"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР
СВР: "окно возможностей" ЕС для кражи российских активов может закрыться