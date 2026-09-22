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"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР

"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Окно возможностей" ЕС для кражи активов может закрыться, заявили в СВР

"Окно возможностей" Евросоюза для кражи российских активов может закрыться, если на выборах в Европе победят не согласные с разжиганием войны, поэтому ЕС... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:26+0300

2026-09-22T11:26+0300

2026-09-22T11:26+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Окно возможностей" Евросоюза для кражи российских активов может закрыться, если на выборах в Европе победят не согласные с разжиганием войны, поэтому ЕС торопится, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В ЕС на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой структуры, куда можно было бы "спрятать" активы РФ, выведя их из Euroclear, сообщили в пресс-бюро (СВР) России. Лидеры ЕС кровно заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году, отмечается в заявлении. "В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе", - говорится в заявлении. В этом плане европейские "расхитители чужой собственности" особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских - в Испании, Греции, Польше, добавили в СВР.

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франция

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россия, европа, франция, испания, ес, euroclear