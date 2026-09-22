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Таджикистан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества

Таджикистан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества - 22.09.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества

Расширение сотрудничества в политической, экономической, научной и образовательной сферах обсудили Таджикистан и Туркменистан в рамках международной... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T08:58+0300

2026-09-22T08:58+0300

2026-09-22T08:58+0300

мировая экономика

россия

таджикистан

душанбе

центральная азия

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Расширение сотрудничества в политической, экономической, научной и образовательной сферах обсудили Таджикистан и Туркменистан в рамках международной научно-практической конференции в Душанбе, сообщает таджикское государственное агентство "Ховар". Отмечается, что в ходе заседания обсуждался вклад двух стран в укрепление мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии. "Конференция стала площадкой для расширения межгосударственного сотрудничества, а также взаимодействия в политической, экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено развитию политического диалога между двумя государствами (Таджикистаном и Туркменистаном - ред.), парламентской дипломатии и расширению межгосударственного сотрудничества", - говорится в публикации агентства. Подчеркивается, что в 2017 году между Таджикистаном и Туркменистаном было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Документ стал новой вехой в развитии сотрудничества между странами и придал им долгосрочный стратегический характер. Товарооборот между Таджикистаном и Туркменистаном по итогам 2025 года составил 43,1 миллионов долларов, что на 17,1% выше показателя 2024 года.

таджикистан

душанбе

центральная азия

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мировая экономика, россия, таджикистан, душанбе, центральная азия