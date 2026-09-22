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В Таджикистане открыли лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур
В Таджикистане открыли лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане открыли лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур
Национальная академия наук Таджикистана открыла специализированную лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур в институте зоологии и паразитологии,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:14+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Национальная академия наук Таджикистана открыла специализированную лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур в институте зоологии и паразитологии, сообщает пресс-служба академии наук республики.
Отмечается, что деятельность лаборатории направлена на развитие исследований в области естественных и точных наук в стране.
"Лаборатория интегрированной борьбы против вредителей сельскохозяйственных культур представляет собой научно-исследовательское и практическое подразделение, деятельность которого направлена на проведение непрерывного мониторинга, определение видового состава вредителей, исследование, оценку и борьбу с вредителями сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках исследований ученые будут проводить испытание и оценивать различные методы защиты растений в лабораторных и полевых условиях.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2020–2040 годы "Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования" в республике.
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мировая экономика, таджикистан, эмомали рахмон
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон
В Таджикистане открыли лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур
В Таджикистане открыли лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Национальная академия наук Таджикистана открыла специализированную лабораторию для борьбы с вредителями сельхозкультур в институте зоологии и паразитологии, сообщает пресс-служба академии наук республики.
Отмечается, что деятельность лаборатории направлена на развитие исследований в области естественных и точных наук в стране.
"Лаборатория интегрированной борьбы против вредителей сельскохозяйственных культур представляет собой научно-исследовательское и практическое подразделение, деятельность которого направлена на проведение непрерывного мониторинга, определение видового состава вредителей, исследование, оценку и борьбу с вредителями сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках исследований ученые будут проводить испытание и оценивать различные методы защиты растений в лабораторных и полевых условиях.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2020–2040 годы "Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования" в республике.