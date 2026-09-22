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Таджикистан и Исламский банк развития договорились о привлечении инвестиций - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Исламский банк развития договорились о привлечении инвестиций
Таджикистан и Исламский банк развития договорились о привлечении инвестиций - 22.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Исламский банк развития договорились о привлечении инвестиций
Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и руководитель регионального представительства Исламского банка развития (ИБР) Зафар Хаммад обсудили вопросы... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:59+0300
2026-09-22T16:12+0300
финансы
таджикистан
душанбе
средняя азия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и руководитель регионального представительства Исламского банка развития (ИБР) Зафар Хаммад обсудили вопросы привлечения инвестиций в энергетическую отрасль республики, сообщает пресс-служба минфина Таджикистана. Отмечается, что встреча состоялась 22 сентября в Душанбе. Стороны выразили готовность реализовать приоритетные совместные проекты, направленные на устойчивое социальное развитие республики. "В ходе встречи были подробно рассмотрены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе привлечение инвестиций в энергетическую отрасль с учетом ключевой роли Рогунской ГЭС в обеспечении энергетической безопасности и развитии "зеленой энергетики" в регионе, развитие транспортной и региональной соединительной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция объектов сферы образования", - говорится в сообщении. Исламский банк развития в Таджикистане инвестирует в инфраструктурные, энергетические и социальные проекты. Общая сумма финансирования превышает 900 миллионов долларов. Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.
таджикистан
душанбе
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финансы, таджикистан, душанбе, средняя азия
Финансы, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Средняя Азия
15:59 22.09.2026 (обновлено: 16:12 22.09.2026)
 
Таджикистан и Исламский банк развития договорились о привлечении инвестиций

Таджикистан и Исламский банк развития договорились о привлечении инвестиций в энергетику

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и руководитель регионального представительства Исламского банка развития (ИБР) Зафар Хаммад обсудили вопросы привлечения инвестиций в энергетическую отрасль республики, сообщает пресс-служба минфина Таджикистана.
Отмечается, что встреча состоялась 22 сентября в Душанбе. Стороны выразили готовность реализовать приоритетные совместные проекты, направленные на устойчивое социальное развитие республики.
"В ходе встречи были подробно рассмотрены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе привлечение инвестиций в энергетическую отрасль с учетом ключевой роли Рогунской ГЭС в обеспечении энергетической безопасности и развитии "зеленой энергетики" в регионе, развитие транспортной и региональной соединительной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция объектов сферы образования", - говорится в сообщении.
Исламский банк развития в Таджикистане инвестирует в инфраструктурные, энергетические и социальные проекты. Общая сумма финансирования превышает 900 миллионов долларов.
Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.
 
ФинансыТАДЖИКИСТАНДушанбеСредняя Азия
 
 
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