https://1prime.ru/20260922/toplivo-873570524.html

Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США

Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США

Президент США Дональд Трамп высказался за запрет экспорта дизельного топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:19+0300

2026-09-22T21:19+0300

2026-09-22T21:19+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

топливо

дизельное топливо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873570524.jpg?1790101141

ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высказался за запрет экспорта дизельного топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители. "Я тоже к этому призвал, я сказал: "Давайте не будем экспортировать дизельное топливо". Мы много дизтоплива производим, и это может немного повлиять (на цены - ред.) на автомобильное топливо", - сказал он журналистам на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, топливо, дизельное топливо