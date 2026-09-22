https://1prime.ru/20260922/toplivo-873570524.html
Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США
Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США
Президент США Дональд Трамп высказался за запрет экспорта дизельного топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:19+0300
2026-09-22T21:19+0300
2026-09-22T21:19+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
топливо
дизельное топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873570524.jpg?1790101141
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высказался за запрет экспорта дизельного топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители. "Я тоже к этому призвал, я сказал: "Давайте не будем экспортировать дизельное топливо". Мы много дизтоплива производим, и это может немного повлиять (на цены - ред.) на автомобильное топливо", - сказал он журналистам на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, топливо, дизельное топливо
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, топливо, дизельное топливо
Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США
Трамп высказался за запрет экспорта дизтоплива из США на фоне роста цен на энергоносители