Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ"
Белый дом запустит "Трамп ТВ" после того, как ряд СМИ объявили бойкот администрации Трампа
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот администрации президента США Дональда Трампа.
На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное"), в которой указано время начала прямого эфира 19.00 в понедельник (02.00 мск вторника).
"Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" – говорится в описании к трансляции.
Незадолго до запуска трансляции в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию Белого дома.
В ответ профессиональные объединения журналистов Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова и заявили об отказе в освещении мероприятий с участием Трампа, включая лояльный ему телеканал Fox News, а также телеканалы ABC, CBS и NBC.
К бойкоту также присоединились ведущие печатные издания New York Times и Washington Post, которые в знак солидарности с коллегами отказались публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.