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Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ" - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ"
Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ"
Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот администрации президента США Дональда Трампа. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:09+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот администрации президента США Дональда Трампа. На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное"), в которой указано время начала прямого эфира 19.00 в понедельник (02.00 мск вторника). "Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" – говорится в описании к трансляции. Незадолго до запуска трансляции в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию Белого дома. Ранее Трамп объявил о немедленном запрете на допуск на территорию президентской резиденции репортеров телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC), а также издания Politico, обвинив их в распространении "фейковых новостей". В ответ профессиональные объединения журналистов Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова и заявили об отказе в освещении мероприятий с участием Трампа, включая лояльный ему телеканал Fox News, а также телеканалы ABC, CBS и NBC. К бойкоту также присоединились ведущие печатные издания New York Times и Washington Post, которые в знак солидарности с коллегами отказались публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn, politico, fox news
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN, Politico, Fox News
09:09 22.09.2026
 
Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ"

Белый дом запустит "Трамп ТВ" после того, как ряд СМИ объявили бойкот администрации Трампа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Белый дом готовится запустить "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот администрации президента США Дональда Трампа.
На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное"), в которой указано время начала прямого эфира 19.00 в понедельник (02.00 мск вторника).
"Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" – говорится в описании к трансляции.
Незадолго до запуска трансляции в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию Белого дома.
Ранее Трамп объявил о немедленном запрете на допуск на территорию президентской резиденции репортеров телеканалов CNN, MS NOW (бывший MSNBC), а также издания Politico, обвинив их в распространении "фейковых новостей".
В ответ профессиональные объединения журналистов Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова и заявили об отказе в освещении мероприятий с участием Трампа, включая лояльный ему телеканал Fox News, а также телеканалы ABC, CBS и NBC.
К бойкоту также присоединились ведущие печатные издания New York Times и Washington Post, которые в знак солидарности с коллегами отказались публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампCNNPoliticoFox News
 
 
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