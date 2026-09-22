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Трамп встретится с Зеленским во вторник
Трамп встретится с Зеленским во вторник - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп встретится с Зеленским во вторник
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во вторник вечером по московскому времени, следует из расписания Белого дома. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:31+0300
2026-09-22T09:31+0300
2026-09-22T09:31+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во вторник вечером по московскому времени, следует из расписания Белого дома. В расписании уточняется, что Трамп будет участвовать в двусторонней встрече с Зеленским в 13.15 по местному времени (20.15 мск). У президента США запланировано подписание соглашения по Гренландии, в котором будут участвовать премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на 17.40 мск, а также встреча с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом в 18.45 мск. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине после предстоящей встречи Трампа с Зеленским.
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общество , мировая экономика, сша, гренландия, дания, дональд трамп, владимир зеленский, энди бернем
Общество , Мировая экономика, США, Гренландия, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Энди Бернем
Трамп встретится с Зеленским во вторник
Трамп встретится с Зеленским во вторник вечером, следует из расписания Белого дома