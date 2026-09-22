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Трамп представит стратегию США в Западном полушарии

Трамп представит стратегию США в Западном полушарии - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп представит стратегию США в Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН представит стратегию своей администрации по прекращению многолетней нестабильности в | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:09+0300

2026-09-22T17:09+0300

2026-09-22T17:09+0300

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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН представит стратегию своей администрации по прекращению многолетней нестабильности в Западном полушарии, сообщил представитель Белого дома. "Президент Трамп осветит стратегию своей администрации по прекращению десятилетий насилия, нестабильности и иностранного вмешательства в Западном полушарии", - цитирует пресс-пул Белого дома слова представителя. Выступление Трампа запланировано на 22 сентября — первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров. Позднее на неделе с трибуны всемирной организации также ожидаются речи президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы МИД РФ Сергея Лаврова и Владимира Зеленского.

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мировая экономика, общество , сша, нью-йорк, иран, дональд трамп, оон