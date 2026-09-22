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Трамп рассказал, когда заключит сделку с Ираном

Трамп рассказал, когда заключит сделку с Ираном - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, когда заключит сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:55+0300

2026-09-22T17:55+0300

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ООН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку сразу после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. "Я верю, что мы заключим сделку (с Ираном - ред.) сразу после выборов, потому что для них просто нет смысла поступать иначе. Они выжидают, чтобы посмотреть на мои результаты на промежуточных выборах. Но они не понимают одного — я в них не участвую", - заявил он с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.Трамп также отметил, что Иран отверг его предложения о сделке, которые он сделал после возвращения к власти в 2025 году и после атаки на исламскую республику в июне 2025 года."После того, как я дал Ирану все возможности заключить сделку, я принял меры", - уточнил американский президент."Вступив в должность в прошлом году, я немедленно начал переговоры с Ираном и предложил им полное экономическое сотрудничество в обмен на прекращение их ядерной программы и поддержки терроризма, но они отказались. Они категорически отказались. Это была большая ошибка", - заявил Трамп с трибуны ГА ООН.По его словам, после американской операции "Полуночный молот" он вновь призвал Иран заключить сделку, однако Тегеран снова отказался."Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и построить страну, гораздо более великую, чем когда-либо прежде... Или уничтожить Исламскую Республику, причем сделать это быстро", - отметил Трамп.

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сша, дональд трамп, оон, иран