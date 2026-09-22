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США восполняют запасы вооружений быстрее, чем когда-либо, заявил Трамп - 22.09.2026, ПРАЙМ
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США восполняют запасы вооружений быстрее, чем когда-либо, заявил Трамп
США восполняют запасы вооружений быстрее, чем когда-либо, заявил Трамп - 22.09.2026, ПРАЙМ
США восполняют запасы вооружений быстрее, чем когда-либо, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:57+0300
2026-09-22T18:04+0300
вооружения
сша
дональд трамп
оон
оружие
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо. "У нас больше боеприпасов, чем мы вообще могли бы когда-либо использовать, и мы производим их в беспрецедентных масштабах. Мы пополняем наши запасы быстрее, чем когда-либо прежде", - сказал американский лидер с трибуны ГА ООН.Он уточнил, что США завершают строительство 18 оборонных заводов, что позволит в ближайшем будущем снабжать союзников боеприпасами и всеми типами ракет намного быстрее, чем сейчас."Трусы и предатели были бы рады заявить, что у Соединенных Штатов не хватает боеприпасов. Но это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы вообще когда-либо могли бы использовать", - добавил Трамп.
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сша, дональд трамп, оон, оружие
Вооружения, США, Дональд Трамп, ООН, ОРУЖИЕ
17:57 22.09.2026 (обновлено: 18:04 22.09.2026)
 
США восполняют запасы вооружений быстрее, чем когда-либо, заявил Трамп

Трамп: США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо прежде

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо.
"У нас больше боеприпасов, чем мы вообще могли бы когда-либо использовать, и мы производим их в беспрецедентных масштабах. Мы пополняем наши запасы быстрее, чем когда-либо прежде", - сказал американский лидер с трибуны ГА ООН.
Он уточнил, что США завершают строительство 18 оборонных заводов, что позволит в ближайшем будущем снабжать союзников боеприпасами и всеми типами ракет намного быстрее, чем сейчас.
"Трусы и предатели были бы рады заявить, что у Соединенных Штатов не хватает боеприпасов. Но это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы вообще когда-либо могли бы использовать", - добавил Трамп.
 
ВооруженияСШАДональд ТрампООНОРУЖИЕ
 
 
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