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"Мы доведем это дело до конца": Трамп высказался о конфликте на Украине
"Мы доведем это дело до конца": Трамп высказался о конфликте на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Мы доведем это дело до конца": Трамп высказался о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп, заявил, что конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:15+0300
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заявил, что конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают."Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", - сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН.По его словам, США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта."Мы доведем это дело до конца. Это произойдет", - добавил Трамп. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
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Мировая экономика, США, УКРАИНА, Нью-Йорк, Дональд Трамп, ООН, РОССИЯ
"Мы доведем это дело до конца": Трамп высказался о конфликте на Украине
Трамп с трибуны ГА ООН выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заявил, что конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают.
"Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", - сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
По его словам, США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта.
"Мы доведем это дело до конца. Это произойдет", - добавил Трамп.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.