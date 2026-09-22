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Трамп заявил, что пока он остается президентом, в мире не будет налогов

Трамп заявил, что пока он остается президентом, в мире не будет налогов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что пока он остается президентом, в мире не будет налогов

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что, пока он остается главой Белого дома, в мире не будет глобальных налогов. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:27+0300

2026-09-22T18:27+0300

2026-09-22T18:27+0300

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что, пока он остается главой Белого дома, в мире не будет глобальных налогов. "Нет никакого глобального правительства. И, пока я остаюсь президентом, не будет глобальных налогов", - заявил Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Американский лидер подчеркнул, что ООН располагает огромным потенциалом. В то же время эта организация должна прекратить навязывание ультралевой повестки глобалистских бюрократов, которых, по его словам, никто никогда не избирал. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.

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мировая экономика, сша, нью-йорк, дональд трамп, сергей лавров, оон, мид