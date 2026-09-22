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Трамп рассказал о планах на Гренландию

Трамп рассказал о планах на Гренландию - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал о планах на Гренландию

США немедленно приступают к развертыванию масштабного военного присутствия в Гренландии, включая создание двух военных баз, заявил американский президент... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:31+0300

2026-09-22T18:31+0300

2026-09-22T18:31+0300

гренландия

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. США немедленно приступают к развертыванию масштабного военного присутствия в Гренландии, включая создание двух военных баз, заявил американский президент Дональд Трамп."Ни одному противнику США впредь не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии. <...> Мы немедленно начнем процесс развертывания крупного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базы", - сказал американский лидер с трибуны ГА ООН.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.

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сша

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гренландия, сша, нью-йорк, дональд трамп, оон