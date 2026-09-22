Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260922/tramp-873568844.html
Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться
Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться
Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:24+0300
2026-09-22T20:24+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
израиль
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном. В ходе встречи с премьер-министром Британии Энди Бернемом на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президента США спросили, что бы он сказал странам, чьи жители страдают от роста стоимости жизни из-за действий американцев в Иране. "Я думаю, что как только война закончится, цены значительно снизятся. В основном потому что нефть - это важная вещь", - ответил Трамп. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_500bf817a9af02c843c9fcd189a414c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, оон
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, ООН
20:24 22.09.2026
 
Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться

Трамп: стоимость жизни в мире начнет снижаться после завершения конфликта с Ираном

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном.
В ходе встречи с премьер-министром Британии Энди Бернемом на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президента США спросили, что бы он сказал странам, чьи жители страдают от роста стоимости жизни из-за действий американцев в Иране.
"Я думаю, что как только война закончится, цены значительно снизятся. В основном потому что нефть - это важная вещь", - ответил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала