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Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться

Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, когда стоимость жизни по всему миру начнет снижаться

Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:24+0300

2026-09-22T20:24+0300

2026-09-22T20:24+0300

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном. В ходе встречи с премьер-министром Британии Энди Бернемом на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президента США спросили, что бы он сказал странам, чьи жители страдают от роста стоимости жизни из-за действий американцев в Иране. "Я думаю, что как только война закончится, цены значительно снизятся. В основном потому что нефть - это важная вещь", - ответил Трамп. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, оон