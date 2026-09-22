https://1prime.ru/20260922/tramp-873570221.html
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:08+0300
2026-09-22T21:08+0300
2026-09-22T21:20+0300
россия
мировая экономика
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон, подчеркнул Трамп. Он выразил надежду, что этого удастся достичь до зимы."Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чем заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", - добавил американский лидер.Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным
Президент США Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон, подчеркнул Трамп. Он выразил надежду, что этого удастся достичь до зимы.
"Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чем заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", - добавил американский лидер.
Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта.