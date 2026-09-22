Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/tramp-873570221.html
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:08+0300
2026-09-22T21:20+0300
россия
мировая экономика
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон, подчеркнул Трамп. Он выразил надежду, что этого удастся достичь до зимы."Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чем заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", - добавил американский лидер.Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
21:08 22.09.2026 (обновлено: 21:20 22.09.2026)
 
Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным

Президент США Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон, подчеркнул Трамп. Он выразил надежду, что этого удастся достичь до зимы.
"Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чем заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", - добавил американский лидер.
Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала