https://1prime.ru/20260922/tramp-873570221.html

Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным

Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:08+0300

2026-09-22T21:08+0300

2026-09-22T21:20+0300

россия

мировая экономика

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон, подчеркнул Трамп. Он выразил надежду, что этого удастся достичь до зимы."Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чем заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", - добавил американский лидер.Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин