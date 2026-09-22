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Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп
Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп - 22.09.2026, ПРАЙМ
Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:50+0300
2026-09-22T21:50+0300
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада. "Мы продолжим закупать (калийные удобрения - ред.) у Канады, но Белоруссия хотела бы продавать их по гораздо более низкой цене", - сказал Трамп на полях ГА ООН. Американский лидер добавил, что хочет добиться более низкой цены и в Канаде. Трамп также заявил, что не видит рисков в возможном влиянии сделки США с Белоруссией по калийным удобрениям на ситуацию вокруг украинского конфликта.
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мировая экономика, промышленность, белоруссия, канада, сша, дональд трамп, оон
Мировая экономика, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, КАНАДА, США, Дональд Трамп, ООН
Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп
Трамп заявил, что Белоруссия хочет продавать США калийные удобрения дешевле Канады
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада.
"Мы продолжим закупать (калийные удобрения - ред.) у Канады, но Белоруссия хотела бы продавать их по гораздо более низкой цене", - сказал Трамп на полях ГА ООН.
Американский лидер добавил, что хочет добиться более низкой цены и в Канаде. Трамп также заявил, что не видит рисков в возможном влиянии сделки США с Белоруссией по калийным удобрениям на ситуацию вокруг украинского конфликта.