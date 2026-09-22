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Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп
Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп - 22.09.2026, ПРАЙМ
Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:50+0300
2026-09-22T21:57+0300
мировая экономика
промышленность
белоруссия
канада
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дональд трамп
оон
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада. "Мы продолжим закупать (калийные удобрения - ред.) у Канады, но Белоруссия хотела бы продавать их по гораздо более низкой цене", - сказал Трамп на полях ГА ООН. Американский лидер добавил, что хочет добиться более низкой цены и в Канаде. Трамп также заявил, что не видит рисков в возможном влиянии сделки США с Белоруссией по калийным удобрениям на ситуацию вокруг украинского конфликта.
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мировая экономика, промышленность, белоруссия, канада, сша, дональд трамп, оон
Мировая экономика, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, КАНАДА, США, Дональд Трамп, ООН
21:50 22.09.2026 (обновлено: 21:57 22.09.2026)
 
Белоруссия хочет продавать США удобрения дешевле Канады, заявил Трамп

Трамп заявил, что Белоруссия хочет продавать США калийные удобрения дешевле Канады

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада.
"Мы продолжим закупать (калийные удобрения - ред.) у Канады, но Белоруссия хотела бы продавать их по гораздо более низкой цене", - сказал Трамп на полях ГА ООН.
Американский лидер добавил, что хочет добиться более низкой цены и в Канаде. Трамп также заявил, что не видит рисков в возможном влиянии сделки США с Белоруссией по калийным удобрениям на ситуацию вокруг украинского конфликта.
 
Мировая экономикаПромышленностьБЕЛОРУССИЯКАНАДАСШАДональд ТрампООН
 
 
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