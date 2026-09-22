Важнее зарплаты: чем сегодня удерживают сотрудников

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Повышение оклада уже давно не решает проблему удержания сотрудников. Деньги снимают раздражение, но не создают вовлеченность. Человек, которому подняли зарплату, успокаивается на несколько месяцев, а затем снова начинает присматриваться к рынку. Поэтому именно вовлеченность, а не размер выплат, определяет, останется ли сильный специалист в компании на годы или будет формально выполнять обязанности.Главная причина уходов — качество менеджментаКорень проблемы чаще всего лежит не в расчетном листке, а в организации процессов. Плохо выстроенная работа, непосильный объем задач, отсутствие обратной связи от руководителя выматывают быстрее, чем низкая зарплата. Никакая индексация не компенсирует хроническое выгорание. Токсичная атмосфера в команде и ощущение, что твой труд не замечают, работают на увольнение сильнее, чем цифра в ведомости.Второй фактор — отсутствие понятной карьерыСпециалисты увольняются не всегда резко. Чаще они постепенно теряют интерес, если не видят, что их ждет через год или два внутри организации. Отдельно бьет по лояльности несоответствие реальных обязанностей тому, что обсуждалось при найме. Сотрудник, которому обещали одно, а на практике дали другое, эмоционально дистанцируется от компании гораздо раньше, чем формально пишет заявление.Ранние уходы — отдельная историяЕсть и категория быстрых увольнений в первые месяцы работы. Компании нередко "продают" вакансию, а не реальные условия труда. В этом случае даже конкурентная зарплата не спасает: разочарование наступает слишком быстро, чтобы деньги успели сыграть свою роль.Что делать бизнесуУдержание сегодня требует работы не с фондом оплаты труда, а с качеством управления, прозрачностью карьерных перспектив и честностью обещаний на старте. Зарплата остается важным условием, но не гарантией того, что человек останется, если внутри компании ему некомфортно, скучно или непонятно, куда двигаться дальше.Компании, которые это понимают, выигрывают конкуренцию за людей не деньгами, а средой. И именно они удерживают сильных специалистов вдолгую.Автор: Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот"
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Повышение оклада уже давно не решает проблему удержания сотрудников. Деньги снимают раздражение, но не создают вовлеченность. Человек, которому подняли зарплату, успокаивается на несколько месяцев, а затем снова начинает присматриваться к рынку. Поэтому именно вовлеченность, а не размер выплат, определяет, останется ли сильный специалист в компании на годы или будет формально выполнять обязанности.
Главная причина уходов — качество менеджмента
Корень проблемы чаще всего лежит не в расчетном листке, а в организации процессов. Плохо выстроенная работа, непосильный объем задач, отсутствие обратной связи от руководителя выматывают быстрее, чем низкая зарплата. Никакая индексация не компенсирует хроническое выгорание. Токсичная атмосфера в команде и ощущение, что твой труд не замечают, работают на увольнение сильнее, чем цифра в ведомости.
Второй фактор — отсутствие понятной карьеры
Специалисты увольняются не всегда резко. Чаще они постепенно теряют интерес, если не видят, что их ждет через год или два внутри организации. Отдельно бьет по лояльности несоответствие реальных обязанностей тому, что обсуждалось при найме. Сотрудник, которому обещали одно, а на практике дали другое, эмоционально дистанцируется от компании гораздо раньше, чем формально пишет заявление.
Ранние уходы — отдельная история
Есть и категория быстрых увольнений в первые месяцы работы. Компании нередко "продают" вакансию, а не реальные условия труда. В этом случае даже конкурентная зарплата не спасает: разочарование наступает слишком быстро, чтобы деньги успели сыграть свою роль.
Что делать бизнесу
Удержание сегодня требует работы не с фондом оплаты труда, а с качеством управления, прозрачностью карьерных перспектив и честностью обещаний на старте. Зарплата остается важным условием, но не гарантией того, что человек останется, если внутри компании ему некомфортно, скучно или непонятно, куда двигаться дальше.
Компании, которые это понимают, выигрывают конкуренцию за людей не деньгами, а средой. И именно они удерживают сильных специалистов вдолгую.
Автор: Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот"
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