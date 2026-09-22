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ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность на 22 млрд руб

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность на 22 млрд руб - 22.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность на 22 млрд руб

Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:30+0300

2026-09-22T11:30+0300

2026-09-22T12:15+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 по 22 сентября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на те же 22 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 720 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 21 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 6,72 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 6 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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