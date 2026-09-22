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В Банке России рассказали, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях

В Банке России рассказали, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Банке России рассказали, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях

Россияне, которые совершили ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ РФ с просьбой его отменить, рассказала... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:24+0300

2026-09-22T12:24+0300

2026-09-22T12:45+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россияне, которые совершили ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ РФ с просьбой его отменить, рассказала заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова в ходе открытого онлайн-урока для школьников. "Отменить ошибочный перевод можно. Для этого нужно написать в службу поддержки банка или к нам для того, чтобы мы его отменили", - сказала она, отвечая на вопрос, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях. При этом зампред ЦБ добавила, что регулятор подумает над тем, как упростить пользовательский путь при таком ошибочном переводе и сделать его более удобным. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки в 12 крупнейших российских банках. Все операции с цифровым рублем для россиян бесплатные, а его использование полностью добровольное. Хранятся цифровые рубли в кошельках на платформе Банка России, все счета и операции с ним защищены банковской тайной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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