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ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат

ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат - 22.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат

Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля, рассказала заместитель председателя регулятора Зульфия... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:51+0300

2026-09-22T12:51+0300

2026-09-22T12:51+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля, рассказала заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова. "Наша задача на будущее сделать так, чтобы прямо сразу со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные", - сказала она, во время онлайн-урока для школьников. "Хочется сделать пользователям более удобный способ получения наличных в банкомате", - также подчеркнула Кахруманова. Ранее ЦБ РФ пояснял РИА Новости, как сейчас можно снять деньги с цифрового кошелька - для это нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате. Пополнить счет с цифровыми рублями можно через мобильное приложение любого крупнейшего банка, при этом процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами. В случае с наличными нужно сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек.

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финансы, банки, россия