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ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат - 22.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат
ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат - 22.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат
Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля, рассказала заместитель председателя регулятора Зульфия... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:51+0300
2026-09-22T12:51+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля, рассказала заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова. "Наша задача на будущее сделать так, чтобы прямо сразу со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные", - сказала она, во время онлайн-урока для школьников. "Хочется сделать пользователям более удобный способ получения наличных в банкомате", - также подчеркнула Кахруманова. Ранее ЦБ РФ пояснял РИА Новости, как сейчас можно снять деньги с цифрового кошелька - для это нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате. Пополнить счет с цифровыми рублями можно через мобильное приложение любого крупнейшего банка, при этом процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами. В случае с наличными нужно сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек.
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192
40
192
40
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4.7
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40
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
12:51 22.09.2026
 
ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат

ЦБ прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат прямо со счета цифрового рубля

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля, рассказала заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова.
"Наша задача на будущее сделать так, чтобы прямо сразу со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные", - сказала она, во время онлайн-урока для школьников.
"Хочется сделать пользователям более удобный способ получения наличных в банкомате", - также подчеркнула Кахруманова.
Ранее ЦБ РФ пояснял РИА Новости, как сейчас можно снять деньги с цифрового кошелька - для это нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате.
Пополнить счет с цифровыми рублями можно через мобильное приложение любого крупнейшего банка, при этом процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами.
В случае с наличными нужно сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек.
 
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