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Чистая прибыль банков в августе снизилась на 0,7%

Чистая прибыль банков в августе снизилась на 0,7% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль банков в августе снизилась на 0,7%

Чистая прибыль российских банков в августе 2026 года снизилась на 0,7% в месячном выражении, до 440 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в августе 2026 года снизилась на 0,7% в месячном выражении, до 440 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль сектора в августе практически не изменилась и составила 440 миллиардов рублей (-3 миллиарда рублей, -0,7% к июлю)", - говорится в материале. "Совокупный финансовый результат сектора в августе составил 436 миллиардов рублей (422 миллиарда рублей в июле), что немного ниже прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале (-3 миллиарда рублей)", - уточняет регулятор.

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банки, финансы, банк россии