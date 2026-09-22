https://1prime.ru/20260922/tsb-873561306.html

Средства физлиц в банках в августе снизились на 0,2%

Средства физлиц в банках в августе снизились на 0,2% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Средства физлиц в банках в августе снизились на 0,2%

Средства физлиц в российских банках за август немного уменьшились - на 0,2%, юрлиц выросли на существенные 1,9%, следует из материала Банка России "О развитии... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

банки

финансы

банк россии

вклады

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873561306.jpg?1790086501

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за август немного уменьшились - на 0,2%, юрлиц выросли на существенные 1,9%, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". "Объем средств населения в августе немного уменьшился (-0,1 триллиона рублей, -0,2% после +0,3% в июле), что может быть связано с характерными для данного месяца тратами на отпуск и подготовку к учебному году", - сказано там. "Средства юридических лиц увеличились на 1,2 триллиона рублей, +1,9% (+0,6% в июле)", - говорится в материале. Также сказано, что главным образом выросли остатки на текущих рублевых счетах (+4,7%) у нефтегазовых и энергетических компаний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии, вклады