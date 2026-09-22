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Биржевая цена меди достигла нового исторического максимума
Биржевая цена меди достигла нового исторического максимума - 22.09.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена меди достигла нового исторического максимума
Биржевая цена на медь растет на 2% во вторник вечером, показатель достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:20+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на медь растет на 2% во вторник вечером, показатель достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов. По состоянию на 22.00 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,99% - до 6,897 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель достигал 6,903 доллара, что стало новым историческим максимумом. Медь дорожает шестую торговую сессию подряд. По словам аналитиков, росту стоимости промышленного металла оказывает нехватка предложения на рынке в Китае. "Медь находит поддержку в условиях ужесточения ситуации на физическом рынке в Китае", - цитирует агентство Рейтер сырьевого стратега ING Эву Мантей (Ewa Manthey).
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рынок, торги, китай, comex, ing
Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex, ING
Биржевая цена меди достигла нового исторического максимума
Биржевая цена на медь выросла на 2%, достигнув нового исторического максимума
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на медь растет на 2% во вторник вечером, показатель достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.00 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,99% - до 6,897 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Минутами ранее показатель достигал 6,903 доллара, что стало новым историческим максимумом.
Медь дорожает шестую торговую сессию подряд. По словам аналитиков, росту стоимости промышленного металла оказывает нехватка предложения на рынке в Китае.
"Медь находит поддержку в условиях ужесточения ситуации на физическом рынке в Китае", - цитирует агентство Рейтер сырьевого стратега ING Эву Мантей (Ewa Manthey).