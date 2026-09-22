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Ставка RUONIA снизилась до 14,09%

Ставка RUONIA снизилась до 14,09% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA снизилась до 14,09%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 21 сентября, снизилась... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:34+0300

2026-09-22T14:34+0300

2026-09-22T14:34+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 21 сентября, снизилась на 0,01 процентного пункта и составила 14,09%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 532,14 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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финансы, банк россии