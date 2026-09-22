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Цены на мясо птицы растут из-за себестоимости - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Цены на мясо птицы растут из-за себестоимости
Цены на мясо птицы растут из-за себестоимости - 22.09.2026, ПРАЙМ
Цены на мясо птицы растут из-за себестоимости
Цены на мясо птицы в России долго были на относительно низком уровне, сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:20+0300
2026-09-22T12:13+0300
россия
минсельхоз
росстат
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Цены на мясо птицы в России долго были на относительно низком уровне, сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной конъюнктуры, при этом компании со своей стороны принимают меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек, сообщил Минсельхоз России. По данным Росстата, в августе потребительские цены на мясо птицы выросли на 2,2%. "Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства", - говорится в сообщении. При этом высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей создают условия для сохранения устойчивого предложения на внутреннем рынке, отметили в ведомстве. "Предприятия, со своей стороны, продолжают принимать меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек", - заверили там. Минсельхоз добавил, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции.
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россия, минсельхоз, росстат
РОССИЯ, Минсельхоз, Росстат
11:20 22.09.2026 (обновлено: 12:13 22.09.2026)
 
Цены на мясо птицы растут из-за себестоимости

Минсельхоз: цены на мясо птицы в России долго были на низком уровне

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Цены на мясо птицы в России долго были на относительно низком уровне, сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной конъюнктуры, при этом компании со своей стороны принимают меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек, сообщил Минсельхоз России.
По данным Росстата, в августе потребительские цены на мясо птицы выросли на 2,2%.
"Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства", - говорится в сообщении.
При этом высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей создают условия для сохранения устойчивого предложения на внутреннем рынке, отметили в ведомстве.
"Предприятия, со своей стороны, продолжают принимать меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек", - заверили там.
Минсельхоз добавил, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции.
 
РОССИЯМинсельхозРосстат
 
 
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