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Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:42+0300

2026-09-22T14:42+0300

2026-09-22T14:42+0300

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общество

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госдума

цик

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев. Член ЦИК, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0", продемонстрировал презентацию, по информации которой явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. "Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ", - сказал Андреев. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , владимир путин, госдума, цик