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Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68% - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:42+0300
2026-09-22T14:42+0300
россия
общество
владимир путин
госдума
цик
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев. Член ЦИК, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0", продемонстрировал презентацию, по информации которой явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. "Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ", - сказал Андреев. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , владимир путин, госдума, цик
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума, ЦИК
14:42 22.09.2026
 
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму девятого созыва достигла 59,68%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России с информацией о ходе голосования на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации девятого созыва
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России с информацией о ходе голосования на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации девятого созыва - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.
Член ЦИК, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0", продемонстрировал презентацию, по информации которой явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%.
"Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ", - сказал Андреев.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоВладимир ПутинГосдумаЦИК
 
 
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