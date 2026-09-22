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Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:42+0300
2026-09-22T14:42+0300
2026-09-22T14:42+0300
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госдума
цик
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев. Член ЦИК, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0", продемонстрировал презентацию, по информации которой явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. "Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ", - сказал Андреев. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума, ЦИК
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 59,68%
ЦИК: явка на выборах в Госдуму девятого созыва достигла 59,68%