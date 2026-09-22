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Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов
Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов
Турция и США подписали соглашение о предоставлении гранта на оценку возможностей применения малых модульных реакторов четвертого поколения, сообщил министр... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:32+0300
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АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Турция и США подписали соглашение о предоставлении гранта на оценку возможностей применения малых модульных реакторов четвертого поколения, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Церемония подписания состоялась в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках контактов турецкой делегации с американской стороной. "Благодаря этому соглашению мы всесторонне оценим применимость новых поколений ядерных технологий для нашей страны с технической, экономической и нормативно-правовой точек зрения", — написал Байрактар в соцсети X. По его словам, соглашение подписали Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) и Агентство США по торговле и развитию (USTDA). Байрактар отметил, что Анкара намерена диверсифицировать энергетический баланс страны в соответствии с целями достижения нулевых выбросов к 2053 году и полной энергетической независимости. Министр подчеркнул, что Турция продолжит изучать наиболее подходящие для страны варианты наряду со строительством крупномасштабных атомных электростанций и намерена создавать современную и устойчивую энергетическую инфраструктуру.
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технологии, турция, сша, нью-йорк
Технологии, ТУРЦИЯ, США, Нью-Йорк
Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов
Турция и США заключили соглашение о гранте на оценку применения малых модульных реакторов
АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Турция и США подписали соглашение о предоставлении гранта на оценку возможностей применения малых модульных реакторов четвертого поколения, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
Церемония подписания состоялась в Турецком доме в Нью-Йорке
в рамках контактов турецкой делегации с американской стороной.
"Благодаря этому соглашению мы всесторонне оценим применимость новых поколений ядерных технологий для нашей страны с технической, экономической и нормативно-правовой точек зрения", — написал Байрактар в соцсети X.
По его словам, соглашение подписали Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) и Агентство США по торговле и развитию (USTDA).
Байрактар отметил, что Анкара
намерена диверсифицировать энергетический баланс страны в соответствии с целями достижения нулевых выбросов к 2053 году и полной энергетической независимости.
Министр подчеркнул, что Турция
продолжит изучать наиболее подходящие для страны варианты наряду со строительством крупномасштабных атомных электростанций и намерена создавать современную и устойчивую энергетическую инфраструктуру.