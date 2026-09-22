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Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов

Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Турция и США подписали соглашение о поддержке малых ядерных реакторов

Турция и США подписали соглашение о предоставлении гранта на оценку возможностей применения малых модульных реакторов четвертого поколения, сообщил министр... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:32+0300

2026-09-22T10:32+0300

2026-09-22T10:32+0300

технологии

турция

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АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Турция и США подписали соглашение о предоставлении гранта на оценку возможностей применения малых модульных реакторов четвертого поколения, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Церемония подписания состоялась в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках контактов турецкой делегации с американской стороной. "Благодаря этому соглашению мы всесторонне оценим применимость новых поколений ядерных технологий для нашей страны с технической, экономической и нормативно-правовой точек зрения", — написал Байрактар в соцсети X. По его словам, соглашение подписали Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) и Агентство США по торговле и развитию (USTDA). Байрактар отметил, что Анкара намерена диверсифицировать энергетический баланс страны в соответствии с целями достижения нулевых выбросов к 2053 году и полной энергетической независимости. Министр подчеркнул, что Турция продолжит изучать наиболее подходящие для страны варианты наряду со строительством крупномасштабных атомных электростанций и намерена создавать современную и устойчивую энергетическую инфраструктуру.

турция

сша

нью-йорк

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технологии, турция, сша, нью-йорк