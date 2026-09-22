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Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей
Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей - 22.09.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей
Чистый убыток ПАО "Яковлев" по МСФО в прошлом полугодии составил 5,4 миллиарда рублей после прибыли в 2,5 миллиарда за тот же период годом ранее, говорится в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:24+0300
2026-09-22T10:24+0300
2026-09-22T10:24+0300
бизнес
финансы
пао "яковлев"
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Яковлев" по МСФО в прошлом полугодии составил 5,4 миллиарда рублей после прибыли в 2,5 миллиарда за тот же период годом ранее, говорится в отчете компании. "Чистая прибыль, руб. 30.06.2026 - -5 387 410 000; 30.06.2025 - 2 544 620 000", - говорится в отчете. Рентабельность компании по EBITDA снизилась до 10,2% с 24%, также отмечается в документе. Отрицательной стала рентабельность капитала, -4,4%, тогда как за январь-июнь 2025 года рентабельность достигла 2,5%. Компания не раскрывает показатель выручки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указано в отчете. Чистая прибыль компании по МСФО за весь прошлый год составила 11,355 миллиарда рублей, показав снижение на 0,4%. ПАО "Яковлев" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), оно выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также работает над созданием новых российских гражданских самолетов SJ-100.
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бизнес, финансы, пао "яковлев"
Бизнес, Финансы, ПАО "Яковлев"
Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей
Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Яковлев" по МСФО в прошлом полугодии составил 5,4 миллиарда рублей после прибыли в 2,5 миллиарда за тот же период годом ранее, говорится в отчете компании.
"Чистая прибыль, руб. 30.06.2026 - -5 387 410 000; 30.06.2025 - 2 544 620 000", - говорится в отчете.
Рентабельность компании по EBITDA снизилась до 10,2% с 24%, также отмечается в документе. Отрицательной стала рентабельность капитала, -4,4%, тогда как за январь-июнь 2025 года рентабельность достигла 2,5%.
Компания не раскрывает показатель выручки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указано в отчете.
Чистая прибыль компании по МСФО за весь прошлый год составила 11,355 миллиарда рублей, показав снижение на 0,4%.
ПАО "Яковлев"
входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), оно выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также работает над созданием новых российских гражданских самолетов SJ-100.