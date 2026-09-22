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Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей

Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей - 22.09.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Яковлева" по МСФО за полугодие составил 5,4 миллиарда рублей

Чистый убыток ПАО "Яковлев" по МСФО в прошлом полугодии составил 5,4 миллиарда рублей после прибыли в 2,5 миллиарда за тот же период годом ранее, говорится в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:24+0300

2026-09-22T10:24+0300

2026-09-22T10:24+0300

бизнес

финансы

пао "яковлев"

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Яковлев" по МСФО в прошлом полугодии составил 5,4 миллиарда рублей после прибыли в 2,5 миллиарда за тот же период годом ранее, говорится в отчете компании. "Чистая прибыль, руб. 30.06.2026 - -5 387 410 000; 30.06.2025 - 2 544 620 000", - говорится в отчете. Рентабельность компании по EBITDA снизилась до 10,2% с 24%, также отмечается в документе. Отрицательной стала рентабельность капитала, -4,4%, тогда как за январь-июнь 2025 года рентабельность достигла 2,5%. Компания не раскрывает показатель выручки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указано в отчете. Чистая прибыль компании по МСФО за весь прошлый год составила 11,355 миллиарда рублей, показав снижение на 0,4%. ПАО "Яковлев" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), оно выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также работает над созданием новых российских гражданских самолетов SJ-100.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, пао "яковлев"