https://1prime.ru/20260922/uchenye-873565559.html
Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов
Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов
Российские ученые обнаружили ранее неизвестное поверхностное течение, которое может стать основой для маршрутов ледоколов в Арктике, сообщает Институт... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:45+0300
2026-09-22T18:45+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские ученые обнаружили ранее неизвестное поверхностное течение, которое может стать основой для маршрутов ледоколов в Арктике, сообщает Институт океанологии РАН. "Ученые из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МФТИ, ААНИИ, ММБИ РАН, МГУ и Центра морских исследований МГУ описали свойства ранее неизвестного поверхностного течения, которое переносит теплые и соленые атлантические воды из Баренцева моря через север Карского моря к континентальному склону Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале института. Открытие может помочь скорректировать существующие маршруты судов в Северном ледовитом океане, считает заместитель директора по научно-инновационной работе ИО РАН Александр Осадчиев. "Возможно, в будущем именно вдоль этого течения будут ходить ледоколы зимой из Баренцева моря через желоб Святой Анны в море Лаптевых. Это сильно севернее обычного маршрута через пролив Вилькицкого, но при дальнейшем сокращении льда может оказаться более простым маршрутом", - приводит его слова пресс-служба института.
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россия, бизнес, арктика, карское море, северный ледовитый океан, ран, мгу, мфти
РОССИЯ, Бизнес, АРКТИКА, Карское море, Северный Ледовитый океан, РАН, МГУ, МФТИ
Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов
Открытое российскими учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов в Арктике
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские ученые обнаружили ранее неизвестное поверхностное течение, которое может стать основой для маршрутов ледоколов в Арктике, сообщает Институт океанологии РАН.
"Ученые из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МФТИ, ААНИИ, ММБИ РАН, МГУ и Центра морских исследований МГУ описали свойства ранее неизвестного поверхностного течения, которое переносит теплые и соленые атлантические воды из Баренцева моря через север Карского моря к континентальному склону Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале института.
Открытие может помочь скорректировать существующие маршруты судов в Северном ледовитом океане, считает заместитель директора по научно-инновационной работе ИО РАН Александр Осадчиев.
"Возможно, в будущем именно вдоль этого течения будут ходить ледоколы зимой из Баренцева моря через желоб Святой Анны в море Лаптевых. Это сильно севернее обычного маршрута через пролив Вилькицкого, но при дальнейшем сокращении льда может оказаться более простым маршрутом", - приводит его слова пресс-служба института.