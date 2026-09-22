https://1prime.ru/20260922/uchenye-873565559.html

Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов

Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Открытое учеными течение может стать новым маршрутом для ледоколов

Российские ученые обнаружили ранее неизвестное поверхностное течение, которое может стать основой для маршрутов ледоколов в Арктике, сообщает Институт... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:45+0300

2026-09-22T18:45+0300

2026-09-22T18:49+0300

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бизнес

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карское море

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские ученые обнаружили ранее неизвестное поверхностное течение, которое может стать основой для маршрутов ледоколов в Арктике, сообщает Институт океанологии РАН. "Ученые из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МФТИ, ААНИИ, ММБИ РАН, МГУ и Центра морских исследований МГУ описали свойства ранее неизвестного поверхностного течения, которое переносит теплые и соленые атлантические воды из Баренцева моря через север Карского моря к континентальному склону Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале института. Открытие может помочь скорректировать существующие маршруты судов в Северном ледовитом океане, считает заместитель директора по научно-инновационной работе ИО РАН Александр Осадчиев. "Возможно, в будущем именно вдоль этого течения будут ходить ледоколы зимой из Баренцева моря через желоб Святой Анны в море Лаптевых. Это сильно севернее обычного маршрута через пролив Вилькицкого, но при дальнейшем сокращении льда может оказаться более простым маршрутом", - приводит его слова пресс-служба института.

арктика

карское море

северный ледовитый океан

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россия, бизнес, арктика, карское море, северный ледовитый океан, ран, мгу, мфти