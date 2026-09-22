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Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов

Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов

Бюджеты Украины разных уровней потеряли от коррупции в высокопоставленных кругах по меньшей мере 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:32+0300

2026-09-22T09:32+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бюджеты Украины разных уровней потеряли от коррупции в высокопоставленных кругах по меньшей мере 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны. Каждое полугодие НАБУ публикует отчет о расследованных им коррупционных делах. В отчетах НАБУ учитываются убытки, причиненные потерпевшим — государству, государственному или местному бюджету, государственным и коммунальным предприятиям, банкам, частным компаниям, а в отдельных случаях — физическим лицам. Из девяти опубликованных с начала 2022 года отчетов следует, что бюджеты разных уровней Украины из-за коррупционных преступлений, совершенных с начала 2022 года, потеряли как минимум 703 миллиарда гривен, или 15,7 миллиарда долларов. При этом в статистику включены лишь убытки по тем правонарушениям, которые попали под юрисдикцию НАБУ. Оно расследует коррупционные преступления, совершаемые высокопоставленными лицами. В частности, речь идет о взяточничестве, злоупотреблении властью, незаконном обогащении, декларировании недостоверной информации, отмывании денег и других правонарушениях. При этом, согласно статистике НАБУ, из 15,7 миллиарда долларов убытков от коррупционных правонарушений на Украине с начала 2022 года государству удалось вернуть лишь 1,2% - 191 миллион долларов. Ранее президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что киевский режим насквозь коррумпирован. Российский лидер отметил, что власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов" и коррупционеров, которым нужна война, чтобы оставаться у власти без выборов - создавать условия для ограбления своего народа, чтобы "набивать карманы деньгами спонсоров", в том числе и из Европы.

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мировая экономика, украина, киев, европа, владимир путин, набу