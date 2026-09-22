Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/ukraina-873536441.html
Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов
Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов
Бюджеты Украины разных уровней потеряли от коррупции в высокопоставленных кругах по меньшей мере 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:32+0300
2026-09-22T09:32+0300
мировая экономика
украина
киев
европа
владимир путин
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бюджеты Украины разных уровней потеряли от коррупции в высокопоставленных кругах по меньшей мере 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны. Каждое полугодие НАБУ публикует отчет о расследованных им коррупционных делах. В отчетах НАБУ учитываются убытки, причиненные потерпевшим — государству, государственному или местному бюджету, государственным и коммунальным предприятиям, банкам, частным компаниям, а в отдельных случаях — физическим лицам. Из девяти опубликованных с начала 2022 года отчетов следует, что бюджеты разных уровней Украины из-за коррупционных преступлений, совершенных с начала 2022 года, потеряли как минимум 703 миллиарда гривен, или 15,7 миллиарда долларов. При этом в статистику включены лишь убытки по тем правонарушениям, которые попали под юрисдикцию НАБУ. Оно расследует коррупционные преступления, совершаемые высокопоставленными лицами. В частности, речь идет о взяточничестве, злоупотреблении властью, незаконном обогащении, декларировании недостоверной информации, отмывании денег и других правонарушениях. При этом, согласно статистике НАБУ, из 15,7 миллиарда долларов убытков от коррупционных правонарушений на Украине с начала 2022 года государству удалось вернуть лишь 1,2% - 191 миллион долларов. Ранее президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что киевский режим насквозь коррумпирован. Российский лидер отметил, что власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов" и коррупционеров, которым нужна война, чтобы оставаться у власти без выборов - создавать условия для ограбления своего народа, чтобы "набивать карманы деньгами спонсоров", в том числе и из Европы.
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, европа, владимир путин, набу
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Путин, НАБУ
09:32 22.09.2026
 
Бюджет Украины потерял от коррупции 15,7 миллиарда долларов

НАБУ: бюджеты Украины потеряли от коррупции 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бюджеты Украины разных уровней потеряли от коррупции в высокопоставленных кругах по меньшей мере 15,7 миллиарда долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны.
Каждое полугодие НАБУ публикует отчет о расследованных им коррупционных делах. В отчетах НАБУ учитываются убытки, причиненные потерпевшим — государству, государственному или местному бюджету, государственным и коммунальным предприятиям, банкам, частным компаниям, а в отдельных случаях — физическим лицам.
Из девяти опубликованных с начала 2022 года отчетов следует, что бюджеты разных уровней Украины из-за коррупционных преступлений, совершенных с начала 2022 года, потеряли как минимум 703 миллиарда гривен, или 15,7 миллиарда долларов. При этом в статистику включены лишь убытки по тем правонарушениям, которые попали под юрисдикцию НАБУ. Оно расследует коррупционные преступления, совершаемые высокопоставленными лицами. В частности, речь идет о взяточничестве, злоупотреблении властью, незаконном обогащении, декларировании недостоверной информации, отмывании денег и других правонарушениях.
При этом, согласно статистике НАБУ, из 15,7 миллиарда долларов убытков от коррупционных правонарушений на Украине с начала 2022 года государству удалось вернуть лишь 1,2% - 191 миллион долларов.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что киевский режим насквозь коррумпирован. Российский лидер отметил, что власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов" и коррупционеров, которым нужна война, чтобы оставаться у власти без выборов - создавать условия для ограбления своего народа, чтобы "набивать карманы деньгами спонсоров", в том числе и из Европы.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЕВРОПАВладимир ПутинНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала