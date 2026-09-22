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В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине
Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:16+0300
2026-09-22T16:16+0300
украина
сша
марко рубио
россия
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Эта война закончится в какой-то момент, и эта война на Украине закончится путем переговоров. Вот как это закончится. Это не закончится какой-то безусловной военной победой одной или другой стороны", - сказал он в эфире радио WABC.Рубио добавил, что США намерены и дальше использовать любые возможности, чтобы повлиять на ситуацию и преодолеть разногласия между сторонами
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украина, сша, марко рубио, россия
УКРАИНА, США, Марко Рубио, РОССИЯ
16:16 22.09.2026
 
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине

Рубио: конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Эта война закончится в какой-то момент, и эта война на Украине закончится путем переговоров. Вот как это закончится. Это не закончится какой-то безусловной военной победой одной или другой стороны", - сказал он в эфире радио WABC.
Рубио добавил, что США намерены и дальше использовать любые возможности, чтобы повлиять на ситуацию и преодолеть разногласия между сторонами
 
УКРАИНАСШАМарко РубиоРОССИЯ
 
 
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