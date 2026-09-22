https://1prime.ru/20260922/ukraina-873558094.html
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине
Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:16+0300
2026-09-22T16:16+0300
2026-09-22T16:16+0300
украина
сша
марко рубио
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Эта война закончится в какой-то момент, и эта война на Украине закончится путем переговоров. Вот как это закончится. Это не закончится какой-то безусловной военной победой одной или другой стороны", - сказал он в эфире радио WABC.Рубио добавил, что США намерены и дальше использовать любые возможности, чтобы повлиять на ситуацию и преодолеть разногласия между сторонами
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, марко рубио, россия
УКРАИНА, США, Марко Рубио, РОССИЯ
В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине
Рубио: конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Эта война закончится в какой-то момент, и эта война на Украине закончится путем переговоров. Вот как это закончится. Это не закончится какой-то безусловной военной победой одной или другой стороны", - сказал он в эфире радио WABC.
Рубио добавил, что США намерены и дальше использовать любые возможности, чтобы повлиять на ситуацию и преодолеть разногласия между сторонами