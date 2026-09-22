https://1prime.ru/20260922/ukraina-873558094.html

В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине

В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ

В США рассказали, как должен завершиться конфликт на Украине

Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:16+0300

2026-09-22T16:16+0300

2026-09-22T16:16+0300

украина

сша

марко рубио

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Эта война закончится в какой-то момент, и эта война на Украине закончится путем переговоров. Вот как это закончится. Это не закончится какой-то безусловной военной победой одной или другой стороны", - сказал он в эфире радио WABC.Рубио добавил, что США намерены и дальше использовать любые возможности, чтобы повлиять на ситуацию и преодолеть разногласия между сторонами

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, марко рубио, россия