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Украина прекратила экспорт агропродукции морем из-за блокады портов

Украина прекратила экспорт агропродукции морем из-за блокады портов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Украина прекратила экспорт агропродукции морем из-за блокады портов

Украина прекратила экспорт аграрной продукции из черноморских портов из-за их блокады, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:50+0300

2026-09-22T22:50+0300

2026-09-22T22:52+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Украина прекратила экспорт аграрной продукции из черноморских портов из-за их блокады, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. "На сегодняшний день экспорта из Большой Одессы нет, он отсутствует", - сказал Высоцкий на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.LIVE". По его словам, с августа текущего года экспорт производится альтернативными путями - железнодорожным, речным и автотранспортным. Однако, как отмечает министр, максимальная способность альтернативных логистических путей позволяет перекрыть лишь половину экспортных потребностей Украины. "Базовая потребность в экспорте у нас есть - около пяти миллионов тонн в месяц, 60 миллионов тонн в год", - добавил Высоцкий. Как отметил министр, основная нагрузка легла на железную дорогу - около 45% и речной коридор через Дунай - тоже 45%, однако эти маршруты уже приближаются к своему пределу. Любые попытки, по словам Высоцкого, расширить наземную логистику сверх этого лимита приведут к удорожанию транспортировки, что сделает продажу урожая за рубеж экономически невыгодным. Украинская аналитическая консалтинговая компания GMK Center ранее сообщала, что Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады черноморских портов. Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.

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сельское хозяйство, бизнес, украина