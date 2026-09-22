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Уровень долговой нагрузки россиян во II квартале снизился

Уровень долговой нагрузки россиян во II квартале снизился - 22.09.2026, ПРАЙМ

Уровень долговой нагрузки россиян во II квартале снизился

Уровень долговой нагрузки россиян во втором квартале снизился, сообщили РИА Новости эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков". | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T04:58+0300

2026-09-22T04:58+0300

2026-09-22T04:58+0300

финансы

россия

севастополь

крым

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Уровень долговой нагрузки россиян во втором квартале снизился, сообщили РИА Новости эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков". "Уровень долговой нагрузки российских домохозяйств во втором квартале 2026 года снизился и составил 28%, в аналогичном периоде прошлого года он составлял 32%", - говорится в материалах. При этом незначительно увеличилась доля просроченной задолженности – до 4,7% от портфеля против 4,5% годом ранее. Общий объем просроченной задолженности за квартал увеличился с 1,67 до 1,76 триллиона рублей, а средний размер просроченного кредита – с 25,3 до 26,6 тысячи рублей, уточнили эксперты. "Лучшие показатели платежной дисциплины показали Севастополь (2,8%), Крым (3,2%), Санкт-Петербург и Чувашия (по 3,4%), а также Москва (3,6%)", - заключили они.

севастополь

крым

санкт-петербург

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финансы, россия, севастополь, крым, санкт-петербург