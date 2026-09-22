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Алиханов рассказал о вкладе МСП в несырьевой неэнергетический экспорт
Алиханов рассказал о вкладе МСП в несырьевой неэнергетический экспорт - 22.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о вкладе МСП в несырьевой неэнергетический экспорт
Вклад малого и среднего бизнеса (МСП) в несырьевой неэнергетический экспорт России за январь-июль текущего года составил 15,9 миллиарда долларов, заявил глава... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:07+0300
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антон алиханов
денис мантуров
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Вклад малого и среднего бизнеса (МСП) в несырьевой неэнергетический экспорт России за январь-июль текущего года составил 15,9 миллиарда долларов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года". Алиханов отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт России по итогам первых семи месяцев превысил 96 миллиардов долларов. "Если говорить про малый и средний бизнес, то 15,9 миллиарда долларов из этих 96, это как раз компании небольшие, малые и средние", - сказал министр. Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 8% по итогам января-июля текущего года.
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россия, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг
Алиханов рассказал о вкладе МСП в несырьевой неэнергетический экспорт
Алиханов: вклад МСП в несырьевой неэнергетический экспорт составил 15,9 миллиарда долларов
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Вклад малого и среднего бизнеса (МСП) в несырьевой неэнергетический экспорт России за январь-июль текущего года составил 15,9 миллиарда долларов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года".
Алиханов отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт России по итогам первых семи месяцев превысил 96 миллиардов долларов.
"Если говорить про малый и средний бизнес, то 15,9 миллиарда долларов из этих 96, это как раз компании небольшие, малые и средние", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 8% по итогам января-июля текущего года.