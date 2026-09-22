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ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках

ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках - 22.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:25+0300

2026-09-22T16:25+0300

2026-09-22T16:25+0300

банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла на 0,06 процентного пункта, впервые с весны превысив 13% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

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банки, финансы, банк россии