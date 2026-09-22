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ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках - 22.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках - 22.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:25+0300
2026-09-22T16:25+0300
банки
финансы
банк россии
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла на 0,06 процентного пункта, впервые с весны превысив 13% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
16:25 22.09.2026
 
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках превысила 13%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла на 0,06 процентного пункта, впервые с весны превысив 13% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
 
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