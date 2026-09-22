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"Вкусвилл" проверил малину после обращения Роспотребнадзора

"Вкусвилл" проверил малину после обращения Роспотребнадзора - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Вкусвилл" проверил малину после обращения Роспотребнадзора

"Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку малины - продукция соответствует требованиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:34+0300

2026-09-22T13:34+0300

2026-09-22T13:35+0300

бизнес

россия

роспотребнадзор

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку малины - продукция соответствует требованиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Как писали ранее Telegram-каналы, москвич отравился малиной из "Вкусвилла": после употребления ягод у него появились лихорадка, тошнота и слабость. Надзорные органы объявили компании предостережение и обязали усилить контроль за качеством продукции. "По данному случаю мы провели тщательную проверку и инициировали аудит производства и условий хранения у поставщика. Провели лабораторные исследования образца продукции "Малина, 125 г.", изготовитель ООО "Гарантия", от 08.08.2026. Согласно протоколу испытаний № 1008-88-1 отклонений не обнаружено", - говорится в сообщении. "Дополнительная лабораторная проверка (протокол № 20902 от 02.09.2026) другой партии малины также отклонений не выявила: органолептические показатели в норме, физико-химические показатели (нитраты, мг/кг) – ниже допустимого уровня", - добавили там. В компании подчеркнули, что в магазинах и дарксторах малина хранится в холодильниках с соблюдением температурного режима, установленного для свежих ягод. Однако упаковка не вскрывается перед отправкой в доставку, так как малина уложена в один ряд и визуально просматривается. "Этот случай показал, что визуального осмотра недостаточно: порча может развиваться раньше истечения срока годности, и ее не всегда видно снаружи. Мы уже взяли эту позицию в особую проработку", - пояснили там. "Вкусвилл" пообещал усилить входной контроль малины при приемке, ввести дополнительные проверки при комплектации заказов, включая выборочное вскрытие коробок. При этом уже проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками магазинов и складов, увеличены частота и глубина аудитов холодовой цепи, а также проанализированы все поступающие жалобы на малину, чтобы исключить системную проблему. "Свежесть и температура контролируются на всех этапах - от поставщика до распределительного центра, магазина и доставки. Сроки годности и внешний вид товаров проверяются ежедневно, действует ротация. Но мы признаем, что в данном случае произошел сбой, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - указывает "Вкусвилл". "Если у кого-то из покупателей возникают вопросы по качеству, мы всегда готовы оперативно заменить товар или вернуть деньги", - заключил ритейлер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роспотребнадзор