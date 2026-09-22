Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/vlasti-873537284.html
Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов
Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов
Правительство Фолклендских (Мальвинских) островов продлит все действующие лицензии на добычу углеводородов на шельфе на 5 лет с возможностью дополнительного... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:47+0300
2026-09-22T09:47+0300
газ
великобритания
аргентина
буэнос-айрес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873537284.jpg?1790059621
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство Фолклендских (Мальвинских) островов продлит все действующие лицензии на добычу углеводородов на шельфе на 5 лет с возможностью дополнительного продления еще на 2 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства. "Правительство Фолклендских островов сообщает о продлении всех существующих лицензий на добычу углеводородов на шельфе, это решение имеет полную поддержку правительства Великобритании. Все лицензии, которые в настоящее время находятся на стадии разведки, первоначально будут продлены на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается также возможность дальнейшего продления лицензий еще на два года по усмотрению правительства островов и при условии успешного выполнения лицензиатами рабочих программ. Власти также одобрили приобретение израильской компанией Navitas доли в 65% в лицензионном участке PL001. Правительство рассчитывает, что сделка ускорит оценку и разработку перспективных ресурсов этого блока. Департамент минеральных ресурсов совместно с держателями лицензий готовит расширенные рабочие программы на период продления, уточняется в релизе. Они должны помочь определить потенциал разработки углеводородов в водах островов. Программы будут включать в себя обязательства по бурению дополнительных оценочных скважин. Ранее федеральная судья Аргентины обязала Navitas и британскую Rockhopper воздержаться от начала или продолжения работ, связанных с проектом разведки нефти на Фолклендских островах. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
великобритания
аргентина
буэнос-айрес
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, великобритания, аргентина, буэнос-айрес
Газ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
09:47 22.09.2026
 
Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов

Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов на шельфе на 5 лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство Фолклендских (Мальвинских) островов продлит все действующие лицензии на добычу углеводородов на шельфе на 5 лет с возможностью дополнительного продления еще на 2 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства.
"Правительство Фолклендских островов сообщает о продлении всех существующих лицензий на добычу углеводородов на шельфе, это решение имеет полную поддержку правительства Великобритании. Все лицензии, которые в настоящее время находятся на стадии разведки, первоначально будут продлены на пять лет", - говорится в сообщении.
Отмечается также возможность дальнейшего продления лицензий еще на два года по усмотрению правительства островов и при условии успешного выполнения лицензиатами рабочих программ.
Власти также одобрили приобретение израильской компанией Navitas доли в 65% в лицензионном участке PL001. Правительство рассчитывает, что сделка ускорит оценку и разработку перспективных ресурсов этого блока.
Департамент минеральных ресурсов совместно с держателями лицензий готовит расширенные рабочие программы на период продления, уточняется в релизе. Они должны помочь определить потенциал разработки углеводородов в водах островов. Программы будут включать в себя обязательства по бурению дополнительных оценочных скважин.
Ранее федеральная судья Аргентины обязала Navitas и британскую Rockhopper воздержаться от начала или продолжения работ, связанных с проектом разведки нефти на Фолклендских островах.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
 
ГазВЕЛИКОБРИТАНИЯАРГЕНТИНАБУЭНОС-АЙРЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала