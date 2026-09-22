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Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов

Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Власти Фолклендских островов продлят лицензии на добычу углеводородов

Правительство Фолклендских (Мальвинских) островов продлит все действующие лицензии на добычу углеводородов на шельфе на 5 лет с возможностью дополнительного... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:47+0300

2026-09-22T09:47+0300

2026-09-22T09:47+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство Фолклендских (Мальвинских) островов продлит все действующие лицензии на добычу углеводородов на шельфе на 5 лет с возможностью дополнительного продления еще на 2 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства. "Правительство Фолклендских островов сообщает о продлении всех существующих лицензий на добычу углеводородов на шельфе, это решение имеет полную поддержку правительства Великобритании. Все лицензии, которые в настоящее время находятся на стадии разведки, первоначально будут продлены на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается также возможность дальнейшего продления лицензий еще на два года по усмотрению правительства островов и при условии успешного выполнения лицензиатами рабочих программ. Власти также одобрили приобретение израильской компанией Navitas доли в 65% в лицензионном участке PL001. Правительство рассчитывает, что сделка ускорит оценку и разработку перспективных ресурсов этого блока. Департамент минеральных ресурсов совместно с держателями лицензий готовит расширенные рабочие программы на период продления, уточняется в релизе. Они должны помочь определить потенциал разработки углеводородов в водах островов. Программы будут включать в себя обязательства по бурению дополнительных оценочных скважин. Ранее федеральная судья Аргентины обязала Navitas и британскую Rockhopper воздержаться от начала или продолжения работ, связанных с проектом разведки нефти на Фолклендских островах. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

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газ, великобритания, аргентина, буэнос-айрес