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Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ
Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ
ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в Белгородской, Запорожской, Курской областях, ЛНР и ДНР, говорится в имеющемся в распоряжении РИА... | 22.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в Белгородской, Запорожской, Курской областях, ЛНР и ДНР, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике", - говорится в докладе Мирошника. Он также отметил, что из-за атак ВСУ были обесточены населенные пункты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ
Мирошник: ВСУ с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в четырех областях
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в Белгородской, Запорожской, Курской областях, ЛНР и ДНР, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике", - говорится в докладе Мирошника.
Он также отметил, что из-за атак ВСУ были обесточены населенные пункты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.