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Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ
Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ
ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в Белгородской, Запорожской, Курской областях, ЛНР и ДНР, говорится в имеющемся в распоряжении РИА... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:11+0300
2026-09-22T22:12+0300
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общество
лнр
киев
херсонская область
всу
мид рф
мид
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в Белгородской, Запорожской, Курской областях, ЛНР и ДНР, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике", - говорится в докладе Мирошника. Он также отметил, что из-за атак ВСУ были обесточены населенные пункты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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россия, общество , лнр, киев, херсонская область, всу, мид рф, мид
РОССИЯ, Общество , ЛНР, Киев, Херсонская область, ВСУ, МИД РФ, МИД
22:11 22.09.2026 (обновлено: 22:12 22.09.2026)
 
Мирошник рассказал, какие регионы подверглись "энергоциду" ВСУ

Мирошник: ВСУ с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в четырех областях

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября устраивали "энергоцид" в Белгородской, Запорожской, Курской областях, ЛНР и ДНР, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике", - говорится в докладе Мирошника.
Он также отметил, что из-за атак ВСУ были обесточены населенные пункты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
РОССИЯОбществоЛНРКиевХерсонская областьВСУМИД РФМИД
 
 
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