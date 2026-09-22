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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Югре - 22.09.2026, ПРАЙМ
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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Югре
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Югре - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Югре
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в ХМАО с 55,06% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, на втором месте - ЛДПР с 13,79% голосов,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:36+0300
2026-09-22T09:36+0300
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общество
хмао
владимир путин
госдума
единая россия
лдпр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в ХМАО с 55,06% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, на втором месте - ЛДПР с 13,79% голосов, сообщает избирательная комиссия округа. "Единая Россия" – 55,06%, ЛДПР – 13,79%, КПРФ – 11,19%, партия "Новые люди" – 7,58%, "Справедливая Россия" – 5,01%", - говорится в сообщении. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка в Югре на выборах в Госдуму составила 62,39% - это 727 624 избирателя. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , хмао, владимир путин, госдума, единая россия, лдпр
РОССИЯ, Общество , ХМАО, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия, ЛДПР
09:36 22.09.2026
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Югре

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в ХМАО с 55,06% голосов избирателей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в ХМАО с 55,06% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, на втором месте - ЛДПР с 13,79% голосов, сообщает избирательная комиссия округа.
"Единая Россия" – 55,06%, ЛДПР – 13,79%, КПРФ – 11,19%, партия "Новые люди" – 7,58%, "Справедливая Россия" – 5,01%", - говорится в сообщении.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка в Югре на выборах в Госдуму составила 62,39% - это 727 624 избирателя.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоХМАОВладимир ПутинГосдумаЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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