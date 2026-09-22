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В 15 регионах ввели единовременные выплаты за рождение ребенка

В 15 регионах ввели единовременные выплаты за рождение ребенка - 22.09.2026, ПРАЙМ

В 15 регионах ввели единовременные выплаты за рождение ребенка

Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка в размере 200 тысяч рублей и более в 2026 году ввели 15 российских регионов, следует из законов и | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T02:00+0300

2026-09-22T02:00+0300

2026-09-22T02:00+0300

общество

бизнес

адыгея

марий эл

санкт-петербург

татьяна голикова

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка в размере 200 тысяч рублей и более в 2026 году ввели 15 российских регионов, следует из законов и нормативных актов субъектов, которые проанализировало РИА Новости. В марте вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что перечень возможных мер поддержки для улучшения демографии в регионах с рождаемостью ниже среднероссийского показателя в 2026 году дополнен выплатой не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в семье студентов. Решение об установлении выплат в рамках национального проекта "Семья" принимают регионы. Они положены семьям (или родителю до 35 лет), которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования. В 2026 году выплаты в размере 200 тысяч рублей для таких семей установили Адыгея, Марий Эл, Ставропольский край, Владимирская, Курская, Магаданская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области и Санкт-Петербург. Самая большая выплата в размере 345 тысяч рублей за каждого ребенка установлена в Калининградской области. В Севастополе размер выплаты составляет 300 тысяч рублей. Помимо новых выплат в некоторых регионах действуют свои меры поддержки. К примеру, в Ленинградской области студенческим семьям, в которых возраст каждого из родителей не превышает 25 лет, за рождение ребенка в 2025-2026 году единовременно выплачивают 300 тысяч рублей.

адыгея

марий эл

санкт-петербург

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общество , бизнес, адыгея, марий эл, санкт-петербург, татьяна голикова