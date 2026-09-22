https://1prime.ru/20260922/vypolnenie-873542318.html

Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле

Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле

Выполнение задач национального проекта "Космос" находится на особом контроле, в том числе президента России Владимира Путина, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:08+0300

2026-09-22T11:08+0300

2026-09-22T11:08+0300

россия

технологии

михаил мишустин

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Выполнение задач национального проекта "Космос" находится на особом контроле, в том числе президента России Владимира Путина, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел встречу с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. "Выполнение национального проекта "Космос", в рамках которого должна выстраиваться кооперация с частными компаниями сектора, также на особом контроле, в том числе президента", - подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что сейчас активно обновляются пилотируемые программы по созданию нового транспортного корабля и российской орбитальной станции, которая со временем заменит Международную космическую станцию. Кроме того, продолжается обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. По словам Мишустина, уже работают спутники, которые отслеживают изменения погоды и ледовую обстановку.

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россия, технологии, михаил мишустин, владимир путин, роскосмос