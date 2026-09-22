Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/vypolnenie-873542318.html
Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле
Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле - 22.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле
Выполнение задач национального проекта "Космос" находится на особом контроле, в том числе президента России Владимира Путина, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:08+0300
2026-09-22T11:08+0300
россия
технологии
михаил мишустин
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873542318.jpg?1790064516
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Выполнение задач национального проекта "Космос" находится на особом контроле, в том числе президента России Владимира Путина, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел встречу с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. "Выполнение национального проекта "Космос", в рамках которого должна выстраиваться кооперация с частными компаниями сектора, также на особом контроле, в том числе президента", - подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что сейчас активно обновляются пилотируемые программы по созданию нового транспортного корабля и российской орбитальной станции, которая со временем заменит Международную космическую станцию. Кроме того, продолжается обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. По словам Мишустина, уже работают спутники, которые отслеживают изменения погоды и ледовую обстановку.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, михаил мишустин, владимир путин, роскосмос
РОССИЯ, Технологии, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Роскосмос
11:08 22.09.2026
 
Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле

Премьер Мишустин: выполнение задач нацпроекта "Космос" находится на особом контроле

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Выполнение задач национального проекта "Космос" находится на особом контроле, в том числе президента России Владимира Путина, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел встречу с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
"Выполнение национального проекта "Космос", в рамках которого должна выстраиваться кооперация с частными компаниями сектора, также на особом контроле, в том числе президента", - подчеркнул премьер-министр.
Он также отметил, что сейчас активно обновляются пилотируемые программы по созданию нового транспортного корабля и российской орбитальной станции, которая со временем заменит Международную космическую станцию.
Кроме того, продолжается обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. По словам Мишустина, уже работают спутники, которые отслеживают изменения погоды и ледовую обстановку.
 
РОССИЯТехнологииМихаил МишустинВладимир ПутинРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала