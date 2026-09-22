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Wildberries завершил изыскную работу по проекту логоцентра в Узбекистане

Wildberries завершил изыскную работу по проекту логоцентра в Узбекистане - 22.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries завершил изыскную работу по проекту логоцентра в Узбекистане

Wildberries завершил подготовительно-изыскные работы по проекту строительства логистического центра в Узбекистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:15+0300

2026-09-22T12:15+0300

2026-09-22T12:33+0300

бизнес

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узбекистан

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центральная азия

wildberries

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ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Wildberries завершил подготовительно-изыскные работы по проекту строительства логистического центра в Узбекистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса в республике. "На данном этапе выполнены подготовительно-изыскные работы", - сказал представитель маркетплейса, комментируя ход реализации проекта. Он уточнил, что также на финальной стадии находится обсуждение пунктов договора с генеральным подрядчиком для начала строительства. В апреле директор Wildberries в Узбекистане Акмаль Примкулов сообщал, что маркетплейс в 2027-2028 годах построит большой логистический центр в Узбекистане площадью 180 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта, который планируется реализовать в Ташкентской области, составляет около 140 миллионов долларов. В апреле прошлого года в Wildberries сообщали о запуске нового сортировочного центра в Ташкенте вместо действовавшего в столичной области, увеличив его пропускную способность вдвое – до 100 тысяч заказов в сутки. В октябре в столице Узбекистана был запущен новый логистический комплекс площадью более 50 тысяч квадратных метров. По оценкам маркетплейса, рынок e-commerce в Узбекистане в настоящее время составляет только 4-5% от общего объема розничной торговли и остается одним самых быстрорастущих в Центральной Азии.

узбекистан

ташкент

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бизнес, россия, узбекистан, ташкент, центральная азия, wildberries