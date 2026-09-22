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Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ

Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ

Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ

Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, рассматривает возможности приобретения доли в комплексе по... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:40+0300

2026-09-22T19:40+0300

2026-09-22T19:43+0300

бизнес

газ

абу-даби

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, рассматривает возможности приобретения доли в комплексе по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) LNG Canada, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "XRG ведет переговоры с существующими инвесторами LNG Canada, в том числе Petrochina, о покупке части их долей", - пишет агентство. В конце июля агентство сообщало, что Petrochina рассматривает возможность продажи своей доли в проекте за несколько миллиардов долларов. По данным собеседников Блумберга, нет уверенности в том, что переговоры завершатся заключением соглашения. Возможная покупка доли в проекте соответствует планам XRG войти в пятерку ведущих поставщиков природного газа и нефтехимической продукции. LNG Canada - комплекс для производства и экспорта СПГ, расположенный в Китимате, Британская Колумбия. На данный момент LNG Canada производит СПГ на двух линиях. Проект является совместным предприятием Shell (доля 40%), Petronas (25%), Petrochina (15%), Mitsubishi Corporation (15%), а также Kogas (5%). Оператором проекта является компания LNG Canada Development.

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бизнес, газ, абу-даби, petrochina, shell, petronas