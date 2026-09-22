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Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ
Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ
Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, рассматривает возможности приобретения доли в комплексе по... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:40+0300
2026-09-22T19:43+0300
бизнес
газ
абу-даби
petrochina
shell
petronas
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, рассматривает возможности приобретения доли в комплексе по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) LNG Canada, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "XRG ведет переговоры с существующими инвесторами LNG Canada, в том числе Petrochina, о покупке части их долей", - пишет агентство. В конце июля агентство сообщало, что Petrochina рассматривает возможность продажи своей доли в проекте за несколько миллиардов долларов. По данным собеседников Блумберга, нет уверенности в том, что переговоры завершатся заключением соглашения. Возможная покупка доли в проекте соответствует планам XRG войти в пятерку ведущих поставщиков природного газа и нефтехимической продукции. LNG Canada - комплекс для производства и экспорта СПГ, расположенный в Китимате, Британская Колумбия. На данный момент LNG Canada производит СПГ на двух линиях. Проект является совместным предприятием Shell (доля 40%), Petronas (25%), Petrochina (15%), Mitsubishi Corporation (15%), а также Kogas (5%). Оператором проекта является компания LNG Canada Development.
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бизнес, газ, абу-даби, petrochina, shell, petronas
Бизнес, Газ, Абу-Даби, PetroChina, Shell, Petronas
19:40 22.09.2026 (обновлено: 19:43 22.09.2026)
 
Эмиратская XRG ведет переговоры о приобретении доли в LNG Canada, пишут СМИ

Bloomberg: эмиратская XRG рассматривает возможность покупки доли в LNG Canada

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, рассматривает возможности приобретения доли в комплексе по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) LNG Canada, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"XRG ведет переговоры с существующими инвесторами LNG Canada, в том числе Petrochina, о покупке части их долей", - пишет агентство.
В конце июля агентство сообщало, что Petrochina рассматривает возможность продажи своей доли в проекте за несколько миллиардов долларов.
По данным собеседников Блумберга, нет уверенности в том, что переговоры завершатся заключением соглашения. Возможная покупка доли в проекте соответствует планам XRG войти в пятерку ведущих поставщиков природного газа и нефтехимической продукции.
LNG Canada - комплекс для производства и экспорта СПГ, расположенный в Китимате, Британская Колумбия. На данный момент LNG Canada производит СПГ на двух линиях. Проект является совместным предприятием Shell (доля 40%), Petronas (25%), Petrochina (15%), Mitsubishi Corporation (15%), а также Kogas (5%). Оператором проекта является компания LNG Canada Development.
 
БизнесГазАбу-ДабиPetroChinaShellPetronas
 
 
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