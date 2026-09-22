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"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс"
"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс" - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс"
"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в мессенджер Telegram и национальную платформу "Макс": компании смогут использовать их для поддержки клиентов или консультаций... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:27+0300
2026-09-22T10:27+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в мессенджер Telegram и национальную платформу "Макс": компании смогут использовать их для поддержки клиентов или консультаций по товарам, сообщила компания. "Yandex B2B Tech интегрировала ИИ-агентов в Telegram и "Макс". Пользователи платформы Yandex AI Studio теперь могут создавать ИИ-агентов для мессенджеров. Бизнес сможет использовать их для поддержки клиентов, консультаций по товарам и услугам, подготовки обращений к специалистам, онбординга сотрудников и поиска по внутренним документам", - говорится в сообщении. Отмечается, что создать ИИ-помощника для любого мессенджера можно на платформе Yandex AI Studio. Для того чтобы подключить агента, достаточно указать токен бота. В компании также добавили, что ИИ-агентов уже активно используют компании в сфере услуг, логистики и промышленности, а также образовательные учреждения. "Обычный бот в мессенджере малофункционален – он работает по заданному сценарию и выполняет ограниченный набор команд. ИИ-агент устроен иначе: он может сам определить, как решить любую задачу пользователя, найти и проанализировать нужные документы, а затем подготовить результат, например, в виде текста или презентации", - прокомментировал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.
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технологии, банки, telegram, яндекс
Технологии, Банки, Telegram, Яндекс
"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс"
"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и Национальную платформу "Макс"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в мессенджер Telegram и национальную платформу "Макс": компании смогут использовать их для поддержки клиентов или консультаций по товарам, сообщила компания.
"Yandex B2B Tech интегрировала ИИ-агентов в Telegram
и "Макс". Пользователи платформы Yandex AI Studio теперь могут создавать ИИ-агентов для мессенджеров. Бизнес сможет использовать их для поддержки клиентов, консультаций по товарам и услугам, подготовки обращений к специалистам, онбординга сотрудников и поиска по внутренним документам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создать ИИ-помощника для любого мессенджера можно на платформе Yandex AI Studio. Для того чтобы подключить агента, достаточно указать токен бота.
В компании также добавили, что ИИ-агентов уже активно используют компании в сфере услуг, логистики и промышленности, а также образовательные учреждения.
"Обычный бот в мессенджере малофункционален – он работает по заданному сценарию и выполняет ограниченный набор команд. ИИ-агент устроен иначе: он может сам определить, как решить любую задачу пользователя, найти и проанализировать нужные документы, а затем подготовить результат, например, в виде текста или презентации", - прокомментировал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.