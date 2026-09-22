https://1prime.ru/20260922/yandeks-873539404.html

"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс"

"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс" - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в Telegram и нацплатформу "Макс"

"Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в мессенджер Telegram и национальную платформу "Макс": компании смогут использовать их для поддержки клиентов или консультаций... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:27+0300

2026-09-22T10:27+0300

2026-09-22T10:27+0300

технологии

банки

telegram

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873539404.jpg?1790062043

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" интегрировал ИИ-агентов в мессенджер Telegram и национальную платформу "Макс": компании смогут использовать их для поддержки клиентов или консультаций по товарам, сообщила компания. "Yandex B2B Tech интегрировала ИИ-агентов в Telegram и "Макс". Пользователи платформы Yandex AI Studio теперь могут создавать ИИ-агентов для мессенджеров. Бизнес сможет использовать их для поддержки клиентов, консультаций по товарам и услугам, подготовки обращений к специалистам, онбординга сотрудников и поиска по внутренним документам", - говорится в сообщении. Отмечается, что создать ИИ-помощника для любого мессенджера можно на платформе Yandex AI Studio. Для того чтобы подключить агента, достаточно указать токен бота. В компании также добавили, что ИИ-агентов уже активно используют компании в сфере услуг, логистики и промышленности, а также образовательные учреждения. "Обычный бот в мессенджере малофункционален – он работает по заданному сценарию и выполняет ограниченный набор команд. ИИ-агент устроен иначе: он может сам определить, как решить любую задачу пользователя, найти и проанализировать нужные документы, а затем подготовить результат, например, в виде текста или презентации", - прокомментировал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, telegram, яндекс