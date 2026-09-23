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Дефицит топлива угрожает небольшим европейским аэропортам, пишут СМИ

Дефицит топлива угрожает небольшим европейским аэропортам, пишут СМИ - 23.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит топлива угрожает небольшим европейским аэропортам, пишут СМИ

Небольшие европейские аэропорты по-прежнему находятся под угрозой дефицита топлива, несмотря на попытки обеспечить себя достаточным количеством этого сырья с... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:16+0300

2026-09-23T13:16+0300

2026-09-23T13:18+0300

мировая экономика

европа

южная корея

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Небольшие европейские аэропорты по-прежнему находятся под угрозой дефицита топлива, несмотря на попытки обеспечить себя достаточным количеством этого сырья с помощью поставок из Южной Кореи, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на аналитические данные. "Ожидается, что снижение спроса с ноября и увеличение поставок из Азии обеспечат Европу достаточным количеством авиационного топлива в ближайшие месяцы, хотя аналитики предупреждают, что в небольших аэропортах все еще может возникнуть нехватка топлива", - передает телеканал. В сентябре импорт авиатоплива в Европу в среднем составляет приблизительно 672 тысячи баррелей в сутки, включая перевозки между европейскими странами, и еще около 900 тысяч тонн авиакеросина из Южной Кореи и других стран Азии должны поступить в ближайшие месяцы, что вместе со снижением спроса с ноября должно помочь избежать масштабного дефицита топлива, уточняет аналитическая компания Kpler. При этом риски для небольших аэропортов все же сохраняются, отмечает Euronews. Так, в апреле аэропорт Бриндизи в Италии уже столкнулся с нехваткой топлива, а еще шесть итальянских аэропортов были вынуждены вводить его нормирование. Большинство самолетов могли получить не более 2 тысяч литров - меньше часового запаса топлива для Boeing 737. Небольшие аэропорты, как правило, имеют меньше поставщиков, меньшие хранилища и альтернативных маршрутов доставки, поэтому у региональных перевозчиков и авиакомпаний, выполняющих короткие рейсы, меньше возможностей для адаптации, уточняет телеканал. Как сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальной в мире. Наиболее уязвимыми европейскими рынками в случае новых перебоев Kpler называет Великобританию и Францию. В сентябре Британия импортировала около 177 тысяч баррелей авиакеросина в сутки, Франция - 73 тысячи, Нидерланды - 118 тысяч, передает Euronews. По оценке Kpler, в следующем квартале ситуация должна быть менее напряженной благодаря дополнительному импорту и сезонному снижению авиаперевозок. Однако существенного ослабления ценового давления аналитики ожидают только после восстановления нефтеперерабатывающих мощностей и увеличения поставок через Ормузский пролив.

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мировая экономика, европа, южная корея, азия