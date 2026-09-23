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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,53%, до 2312,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,27%, до 839,26 пункта, долларовый РТС повысился на 0,13%, до 863,08 пункта.

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акции, рынок, торги, мосбиржа, ртс