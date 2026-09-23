https://1prime.ru/20260923/aktsii-873612168.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:17+0300
2026-09-23T19:17+0300
2026-09-23T19:17+0300
акции
рынок
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873612168.jpg?1790180231
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,53%, до 2312,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,27%, до 839,26 пункта, долларовый РТС повысился на 0,13%, до 863,08 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, торги, мосбиржа, ртс
Акции, Рынок, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,53%
Российский рынок акций вырос на 0,53% за основную сессию