https://1prime.ru/20260923/alupka-873614353.html

В Алупке и Гурзуфе на несколько часов отключат свет из-за ремонта

В Алупке и Гурзуфе на несколько часов отключат свет из-за ремонта - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Алупке и Гурзуфе на несколько часов отключат свет из-за ремонта

Свет из-за ремонтных работ на несколько часов отключат в четверг в Алупке и Гурзуфе, поселках Массандра и Никита, а также в международном детском центре... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:30+0300

2026-09-23T20:30+0300

2026-09-23T20:30+0300

бизнес

массандра

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Свет из-за ремонтных работ на несколько часов отключат в четверг в Алупке и Гурзуфе, поселках Массандра и Никита, а также в международном детском центре "Артек", сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. "В связи с ремонтными работами 24.09.2026 с 06.00 до 10.00 (совпадает с мск) будет отключено энергоснабжение в поселке городского типа (пгт - ред.) Массандра, пгт Никита, пгт Гурзуф, поселке Даниловка, лагерь "Артек". В связи с ремонтными работами 24.09.2026 с 12.00 до 18.00 будет отключено энергоснабжение в городе Алупка", - говорится в сообщении службы.

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бизнес, массандра, ялта