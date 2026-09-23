Боковик прорван вверх

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после коррекции и заминки резко набрал высоту — за вчера более +2% и снова выше 2300 пунктов. Позитивный сценарий был базовым, и после выхода бенчмарка из боковика подтверждаем план оперативного возврата к максимумам осени, вплоть до 2380 пунктов. Помешать такому оптимистичному сценарию может очередная эскалация на внешнем контуре, но пока есть сигналы к активизации переговорного процесса, фондовые быки доминируют.Сильнее рынка во вторник — снова акции "Газпрома", ещё +3,5%. Сегодня утром курс уже выше 101 рубля, и круглое сопротивление на 100 рублях пробито вверх. Это открывает локальный потенциал до 103,5 рубля. К среднесрочным техническим 110 рублям и фундаментальным целевым 120 рублям акции могут направиться при реальном прогрессе на геополитической арене — у курса высокая чувствительность к данному фактору.Рубль к юаню по итогам вторника потерял более 0,8%, пара подскочила выше 12,6. Фьючерсы на доллар и евро рванули на +1%. Курсы от ЦБ догонят их сегодня. Ориентиры отскока пар после завершения налогового периода (пик платежей экспортёров будет в эту пятницу) прежние — доллар на 85 рублей, евро на 98 рублей, юань к 12,7 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после коррекции и заминки резко набрал высоту — за вчера более +2% и снова выше 2300 пунктов. Позитивный сценарий был базовым, и после выхода бенчмарка из боковика подтверждаем план оперативного возврата к максимумам осени, вплоть до 2380 пунктов. Помешать такому оптимистичному сценарию может очередная эскалация на внешнем контуре, но пока есть сигналы к активизации переговорного процесса, фондовые быки доминируют.
Сильнее рынка во вторник — снова акции "Газпрома", ещё +3,5%. Сегодня утром курс уже выше 101 рубля, и круглое сопротивление на 100 рублях пробито вверх. Это открывает локальный потенциал до 103,5 рубля. К среднесрочным техническим 110 рублям и фундаментальным целевым 120 рублям акции могут направиться при реальном прогрессе на геополитической арене — у курса высокая чувствительность к данному фактору.
Рубль к юаню по итогам вторника потерял более 0,8%, пара подскочила выше 12,6. Фьючерсы на доллар и евро рванули на +1%. Курсы от ЦБ догонят их сегодня. Ориентиры отскока пар после завершения налогового периода (пик платежей экспортёров будет в эту пятницу) прежние — доллар на 85 рублей, евро на 98 рублей, юань к 12,7 рубля.
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