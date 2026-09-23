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Боковик прорван вверх - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Боковик прорван вверх
Боковик прорван вверх - 23.09.2026, ПРАЙМ
Боковик прорван вверх
Индекс Мосбиржи после коррекции и заминки резко набрал высоту — за вчера более +2% и снова выше 2300 пунктов. Позитивный сценарий был базовым, и после выхода... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:31+0300
2026-09-23T10:31+0300
мнения аналитиков
рынок
михаил зельцер
мосбиржа
газпром
"бкс мир инвестиций"
торги
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после коррекции и заминки резко набрал высоту — за вчера более +2% и снова выше 2300 пунктов. Позитивный сценарий был базовым, и после выхода бенчмарка из боковика подтверждаем план оперативного возврата к максимумам осени, вплоть до 2380 пунктов. Помешать такому оптимистичному сценарию может очередная эскалация на внешнем контуре, но пока есть сигналы к активизации переговорного процесса, фондовые быки доминируют.Сильнее рынка во вторник — снова акции "Газпрома", ещё +3,5%. Сегодня утром курс уже выше 101 рубля, и круглое сопротивление на 100 рублях пробито вверх. Это открывает локальный потенциал до 103,5 рубля. К среднесрочным техническим 110 рублям и фундаментальным целевым 120 рублям акции могут направиться при реальном прогрессе на геополитической арене — у курса высокая чувствительность к данному фактору.Рубль к юаню по итогам вторника потерял более 0,8%, пара подскочила выше 12,6. Фьючерсы на доллар и евро рванули на +1%. Курсы от ЦБ догонят их сегодня. Ориентиры отскока пар после завершения налогового периода (пик платежей экспортёров будет в эту пятницу) прежние — доллар на 85 рублей, евро на 98 рублей, юань к 12,7 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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192
40
192
40
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мнения аналитиков, рынок, михаил зельцер, мосбиржа, газпром, "бкс мир инвестиций", торги
Мнения аналитиков, Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Газпром, "БКС Мир инвестиций", Торги
10:31 23.09.2026
 
Боковик прорван вверх

Индекс Мосбиржи вырос на 2% до 2300 пунктов, Газпром прибавил 3,5%

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после коррекции и заминки резко набрал высоту — за вчера более +2% и снова выше 2300 пунктов. Позитивный сценарий был базовым, и после выхода бенчмарка из боковика подтверждаем план оперативного возврата к максимумам осени, вплоть до 2380 пунктов. Помешать такому оптимистичному сценарию может очередная эскалация на внешнем контуре, но пока есть сигналы к активизации переговорного процесса, фондовые быки доминируют.
Сильнее рынка во вторник — снова акции "Газпрома", ещё +3,5%. Сегодня утром курс уже выше 101 рубля, и круглое сопротивление на 100 рублях пробито вверх. Это открывает локальный потенциал до 103,5 рубля. К среднесрочным техническим 110 рублям и фундаментальным целевым 120 рублям акции могут направиться при реальном прогрессе на геополитической арене — у курса высокая чувствительность к данному фактору.
Рубль к юаню по итогам вторника потерял более 0,8%, пара подскочила выше 12,6. Фьючерсы на доллар и евро рванули на +1%. Курсы от ЦБ догонят их сегодня. Ориентиры отскока пар после завершения налогового периода (пик платежей экспортёров будет в эту пятницу) прежние — доллар на 85 рублей, евро на 98 рублей, юань к 12,7 рубля.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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